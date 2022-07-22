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قيس الخزعلي يدعو لقرار بإخراج القوات التركية فوراً: فصائل المقاومة ستنفذه وأنقرة ستدفع الثمن

Category: سیاسة

Date: 2022-07-22T18:13:54+0000
قيس الخزعلي يدعو لقرار بإخراج القوات التركية فوراً: فصائل المقاومة ستنفذه وأنقرة ستدفع الثمن

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، الى إخراج القوات التركية من العراق فوراً بقرار من البرلمان العراقي، مشيراً الى ان فصائل المقاومة ستنفذ ذلك القرار.

جاء ذلك خلال زيارته لعائلة احد ضحايا القصف التركي في مصيف برخ بإدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان.

وقال الخزعلي، إن "القصف التركي في زاخو جريمة نكراء واضحة الملامح والأدلة عليها كاملة"، موضحا ان "الأجهزة الأمنية اكدت ان السلاح والقذائف المستخدمة بقصف دهوك تركية".

وأضاف ان "أي محاولة تنصل من الحكومة التركية مرفوضة وعليها الاعتراف وتحمل مسؤولية الجريمة"، مشيرا إلى ان "الموقف الحكومي ضعيف وغير مقبول ولا يتناسب مع انتهاك لسيادة وحرمة الدم العراقي".

وتابع الخزعلي ان "أملنا بمجلس النواب أن يصدر قرارا بوجوب خروج القوات التركية فورا"، مؤكداً ان "فصائل المقاومة حاضرة لتنفيذ قرار الشعب العراقي والبرلمان".

وشدد الخزعلي على انه "اذا لم تعتذر القوات التركية وتتحمل المسؤولية فإنها سوف تدفع ثمن الدماء البريئة "، مبينا ان "موقف البرلمان وفصائل المقاومة وموقف أبناء الشعب سيكون بمستوى حدث القصف التركي".

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