قيس الخزعلي: إننا في العراق وكجزء من المقاومة نعلن تضامننا الكامل مع اليمن

شفق نيوز/ أدان الأمين العام لحركة عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الجمعة، القصف الأمريكي البريطاني الذي استهدف مواقع للحوثيين في اليمن، معلنا تضامن المقاومة الإسلامية العراقية مع مع الشعب اليمني.

وقال الخزعلي في بيان اليوم، إن "هذا العدوان الذي يقوده الاستكبار العالمي وأذنابه، يُمثّل خرقاً صارخاً لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وهو محاولة استغلال صمت الشعوب العربية أمام ما يحصل في فلسطين، ليتمّ تكراره في اليمن".

وأضاف "إننا في العراق، وبصفتنا جزءاً لا يتجزأ من محور المقاومة، نعلن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني، في مواجهته لهذا العدوان الغاشم، ونؤكد أن هذه المحاولات اليائسة، لن تفتَّ في عضد اليمن، بل ستزيد من صلابته وتماسكه".

كما أشار الخزعلي إلى أن الصمود الأسطوري الذي يُظهره الشعب اليمني في وجه هذه التحديات، يستحق أن يكون موضع تقدير ودعم كبيرين، ونرى فيه دليلاً قاطعاً على أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها بالآلة العسكرية ولا بالمؤامرات.

وندد الأمين العام لحركة العصائب "بشدة" ما أسماه "الدور المباشر الذي تلعبه قوى الشر، الثالوث المشؤوم أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني في هذا العدوان، ونؤكد أن هذه الأعمال الإجرامية تكشف الوجه الحقيقي للمعتدين، وتفضح نفاقهم".

ودعا الخزعلي "المجتمع الدولي، وكل الأحرار في العالم، إلى إدانة هذا العدوان، ودعم حق الشعب اليمني في الدفاع عن سيادته وحريته وكرامته".

وفجر اليوم الجمعة بدأت أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.