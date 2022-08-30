سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخزعلي: مرت علينا أسوأ ليلة منذ 2003 ولو عاد كل شخص إلى مرجعه الديني لما جرى ما حصل

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T20:07:01+0000
الخزعلي: مرت علينا أسوأ ليلة منذ 2003 ولو عاد كل شخص إلى مرجعه الديني لما جرى ما حصل

شفق نيوز/ وصف الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، اقتحام القصر الحكومي والاشتباكات المسلحة بين سرايا السلام والقوات الامنية امس الإثنين بأنها "أسوأ ليلة" منذ عام 2003.

وقال الخزعلي في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، "ليلة امس واليوم هي اسوء ليلة مرت علينا منذ ٢٠٠٣.. وصلنا الى مرحلة تهديد الدولة".

وأضاف ان "ما حدث هو انتشار مجاميع مسلحة في غالبية محافظات الوسط والجنوب هذه المجاميع استعملت مختلف انواع الأسلحة وأرعبت المواطنين، وقامت بعض هذه المجاميع بتطويق حقول النفط في محافظتي البصرة والناصرية مما يعتبر تهديد اقتصادي".

وتابع الخزعلي، "غير ذلك حصل تهديد لزوار الإمام الحسين عليه السلام وبالنتيجة تهديد لوضع الشعائر الحسينية المقدسة ولو استمر الوضع لربما أثر على زيارة الأربعين".

وقال الخزعلي، "من الضروري الإلتزام بأوامر المرجعية لأنها الاعرف والابصر ولو اخذ كل شخص ما تأمر به المرجعية لما حصل ما حصل بالأمس".

واشار الى ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لم يقم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار"، داعيا الى "ضرورة محاسبة كل من خالف القانون وأشخاص كانت وجوهم مكشوفة قاموا بأطلاق النار على القوات الأمنية".

ورأى ان "الوضع الذي نمر به سيء جدا فالبرلمان معطل والحكومة معطلة"، مشدداً على "عودة انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية".

related

الصدر يعلق على احداث ميسان: التيار والعصائب اخوة وإن رفضنا التحالف معهم

Date: 2022-02-09 18:20:22
الصدر يعلق على احداث ميسان: التيار والعصائب اخوة وإن رفضنا التحالف معهم

ذي قار.. الصدريون ينددون بتصريحات المالكي

Date: 2022-07-18 18:54:00
ذي قار.. الصدريون ينددون بتصريحات المالكي

التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-07-06 08:55:39
التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

التيار الصدري يرد على "أكاذيب" و"ترهات": متمسكون بالأغلبية ولا لقاء مع الاطار

Date: 2022-04-28 20:29:03
التيار الصدري يرد على "أكاذيب" و"ترهات": متمسكون بالأغلبية ولا لقاء مع الاطار

الخزعلي يرد على الصدر ويوجه ثلاث دعوات تخص ميسان

Date: 2022-02-09 21:46:23
الخزعلي يرد على الصدر ويوجه ثلاث دعوات تخص ميسان

الخزعلي يكشف تفاصيل "تهديد الصدر": لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن

Date: 2022-02-20 15:18:36
الخزعلي يكشف تفاصيل "تهديد الصدر": لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن

الرئاسات الأربع تتفق على عقد اجتماع جديد للحوار الوطني وتوجه دعوة للصدريين

Date: 2022-08-29 10:02:01
الرئاسات الأربع تتفق على عقد اجتماع جديد للحوار الوطني وتوجه دعوة للصدريين

وزير الصدر يصدر تعليمات عن يوم السبت: الحشد والقضاء خط احمر

Date: 2022-08-15 17:20:01
وزير الصدر يصدر تعليمات عن يوم السبت: الحشد والقضاء خط احمر