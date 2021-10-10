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قيس الخزعلي لشفق نيوز: لن نذهب لجبهتين بعد الانتخابات والتوجه المقبل أغلبية برلمانية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T06:52:34+0000
قيس الخزعلي لشفق نيوز: لن نذهب لجبهتين بعد الانتخابات والتوجه المقبل أغلبية برلمانية

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الأحد، العمل على أن يكون اختيار رئيس الحكومة المقبل ينطلق من "ثوابت" و"مشتركات"، ملمحاً في الوقت ذاته إلى اللجوء لتشكيل أغلبية سياسية تحت قبة مجلس النواب الجديد.

وقال الخزعلي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع التحالفات سابق الأوان"، مبينا أنه لا يوجد توجه أن يكون هناك محوران وجبهتان مثل (البناء) و(الإصلاح) مثلما حدث بعد انتخابات 2018.

وتابع بالقول إن "التوجه الآن منصب لجمع الرؤية وتجاوز الخلافات والاتفاق على ثوابت ومشتركات واختيار مواصفات شخصية رئيس الوزراء لكي لا نقع في مشكلة شخصنة هذا المنصب لفلان وفلان".

واستطرد الخزعلي قائلا إن "المشاكل الان في العراق هي اقتصادية وهذا يحتاج إلى رئيس وزراء يمتلك عقلية ورؤية اقتصادية إضافة إلى ان تكون هناك أغلبية داخل البرلمان تملك الشجاعة لإمتلاك القرار السيادي وتقدم مصلحة العراق على المصلحة الشخصية وتتجنب الضغوطات الخارجية".

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