قيس الخزعلي: خروج المحتل ليس أمراً سهلاً

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الجمعة، إن خروج المحتل (القوات الأمريكية) ليس أمراً سهلاً.

جاء ذلك في حوار لمساحة المنتدى السياسي المركزي لكتلة "الصادقون" التابعة للعصائب على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، بحسب قناة العهد التابعة للحركة.

وأوضح الخزعلي، أن "خروج المحتل يحتاج إلى موقف شعبي وسياسي رافض"، مؤكداً أن "المواقف الشعبية وفصائل المقاومة ترفض تواجد القوات الاجنبية داخل الأراضي العراقية".

ولفت إلى أن "الموقف العراقي قوي ووطني وقادر على فرض إرادته وإخراج القوات الأجنبية"، مشيراً إلى أن "موقف الحكومة غير قابل للتنازل ويتمثل بخروج القوات الأجنبية على أساس فني".

وتابع الخزعلي أن "الحكومة العراقية حريصة على أن يكون موعد خروج القوات الأمريكية مبني على أسس فنية".

واشار إلى أن "فصائل المقاومة وعملياتها أرسلت رسائل واضحة لإخراج المحتل"، متوقعاً أن "لا يطول موعد خروج القوات الأمريكية خلال أشهر والحكومة بانتظار رأي القادة العسكريين".

وتشهد العلاقة العراقية الأمريكية - في الوقت الراهن - حالة هدوء مع تراجع التعرضات التي كانت تحصل على القواعد والمعسكرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية من قبل فصائل المقاومة، في وقت يدور الحديث حالياً حول إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بحسب الرسالة التي ذكر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني - في مؤتمره الصحفي الأخير - أنه استلمها من الإدارة الأمريكية.

ودفعت عشرات الهجمات والعديد من الردود الأمريكية عليها، بما في ذلك مقتل قيادي كبير في حركة النجباء في بغداد يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي، السوداني إلى إعلان أن التحالف أصبح عاملاً لعدم الاستقرار في المنطقة، معلناً بدء محادثات لإنهاء وجوده في العراق.