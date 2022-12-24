قيس الخزعلي: انتصرنا على المؤامرة الخطيرة التي استهدفت العراق

شفق نيوز/ قال الأمين لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم السبت، إنه تم إحباط المؤامرة الخطيرة التي حيكت ضد العراق بهزيمة تنظيم داعش.

جاء ذلك في كلمة له بالمؤتمر العلمي الأول بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"قادة النصر" وهما (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني) الذي نظمه تجمع روافد الشبابي، في فندق المنصور ببغداد.

وقال الخزعلي في كلمته، “استلهمنا من قادة النصر القوة والحكمة والخير وسنظل نستلهم منهما لبناء العراق وتحقيق سيادته”، مؤكدا أنه “بفضل دماء قادة النصر انتصرنا على المؤامرة الخطيرة التي استهدفت العراق”.

بدوره قال عضو مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في كلمة له خلال المؤتمر ذاته، “التضحيات مع الألم والحزن تزيدنا فخرا لأن هذه التضحيات هي التي أوقفت مشروع تدمير العراق”، مؤكدا أن “عدونا جاء لمحو العراق وجزء من محو العراق هو صناعة الحروب بالإنابة”.

وحذر المشهداني من أن “العدو لن يتوقف لأن مخطط تدمير العراق هو مخطط عقائدي والعقيدة لا تبلى لديهم”.

يُذكر أن ثلاثة صواريخ استهدفت موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد مطلع العام 2020.

وحينها، اعترفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالمسؤولية، وقال ترامب: "العالم سيصبح أفضل بعد سليماني".