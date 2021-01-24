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قيادي يكشف: الكتل السياسية ستغير أسماءها ولم تحسم مرشحيها إلى الآن

Category: سیاسة

Date: 2021-01-24T09:50:20+0000
قيادي يكشف: الكتل السياسية ستغير أسماءها ولم تحسم مرشحيها إلى الآن

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم الأحد، عن تغيير كل الكتل السياسية الكبيرة والبارزة، اسماءها من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال البطيخ، لوكالة شفق نيوز، ان "كل الكتل السياسية الكبيرة والبارزة، وغيرها سوف يقومون بتغيير أسماء قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما سيتم تغيير المرشحين بهذه القوائم، مع التغيير الذي حصل في الشارع العراقي، بعد تظاهرات تشرين الماضي".

وبين ان "هذه الكتل السياسية الكبيرة والبارزة، لغاية الآن لم تحسم اختيار أسماء القوائم الانتخابية التابعة لها، ولم تحسم قضية اختيار المرشحين التابعين لها، فهذه القضايا مازالت قيد النقاش والحوار، لكن لا جدية بحسم هذا الأمر بسبب أن هناك شبه رغبة واتفاق على عدم اجراء اي انتخابات مبكرة في العراق، والموعد الجديد للمبكرة سوف يتم تأجيله لحين موعد الانتخابات الاعتيادية في ايار 2022، وهذا الأمر هو الاقرب للمشهد، وفق كثير من المعطيات".

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