قيادي في حزب "تقدم": الحلبوسي قادر الآن على العودة لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ أكد حزب "تقدم"، اليوم الأحد، أن زعيمه محمد الحلبوسي بات بإمكانه العودة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، بعد قرار القضاء بتبرئته من جميع التهم السابقة الموجهة إليه.

وقال القيادي في الحزب عمار الجميلي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار القضاء العراقي الذي قضى ببراءة الحلبوسي من التهم الموجهة إليه كافة، يمنحه الآن من الناحية القانونية حق العودة إلى رئاسة مجلس النواب، إلا أن القرار النهائي بشأن ذلك لم يُحسم بعد وهو رهن بإرادة الحلبوسي نفسه".

وأضاف الجميلي، أن "الحلبوسي، بعد حصوله على البراءة سيكون المرشح رقم واحد عن كتلة تقدم في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "منصب رئاسة مجلس النواب سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن حزب تقدم، تبرئة القضاء العراقي، لزعيم الحزب محمد الحلبوسي، من جميع التهم الموجهة إليه سابقاً.

وذكر المكتب الإعلامي للحزب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القضاء العراقي برأ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، من التهم الموجهة إليه سابقاً".

وأضاف المكتب، أن "المحاكم المختصة، أصدرت قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق مع الحلبوسي، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".