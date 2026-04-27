قيادي في ائتلاف السوداني يهاجم الإطار: مرشحكم مجهول ومشروعكم غامض

شفق نيوز- بغداد

وجه قيادي في ائتلاف "الإعمار والتنمية"، الذي يقوده رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، رسائل سياسية حادة بدت موجهة إلى قوى في الإطار التنسيقي، مؤكداً أن مشروع الائتلاف "واضح وناجح"، فيما وصف مشاريع الخصوم بأنها "مجهولة".

وقال قصي محبوبة، في تصريح مكتوب ورد لوكالة شفق نيوز، إن ائتلافه هو "الفائز انتخابياً على المستوى الوطني"، وإنه قبل العمل ضمن الإطار "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على استقرار الدولة".

وأضاف أن الاستحقاقات الدستورية اكتملت من دون انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، معتبراً أن الائتلاف أوفى بالتزاماته، بينما واجه ما وصفه بـ"التسقيط والتشكيك".

وتابع: "قدمنا الحلول والمبادرات فقابلتموها بالتحجر والحسابات الضيقة"، مضيفاً أن مشروعهم "واضح ومرشحنا ناجح وهدفنا العراق أولاً".

وفي تصعيد مباشر، قال محبوبة مخاطباً خصومه: "أما مشروعكم فمبهم، ومرشحكم مجهول، وغايتكم مصالح ضيقة لا تشبه طموح الشعب"، مؤكداً أن الشعب والتاريخ سيحاسبان الجميع على اختياراتهم.

وختم محبوبة بالقول إن العراق "أكبر من المناورات"، وإن مشروعهم سيستمر وسيكون "أبقى من المصالح وأقوى من كل محاولات التعطيل".

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه قوى الإطار التنسيقي خلافات متصاعدة بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء، بعد فشل الاجتماعات البينية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني في التوصل إلى تفاهم بشأن انسحاب أحدهما من السباق.

وأفاد مصدر سياسي مطلع، أمس الأحد، لوكالة شفق نيوز، بأن الطرفين تمسكا بحق الترشح، رغم محاولات تقريب وجهات النظر، فيما طُرحت خلال اجتماعات متأخرة أسماء بديلة، بينها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وإحسان العوادي، بوصفهما مرشحي تسوية.

وتعيش قوى الإطار التنسيقي منذ أيام سلسلة اجتماعات متعثرة، وسط استمرار الخلاف على اسم المرشح وآلية اختياره، بين خيار التوافق السياسي أو التصويت داخل الإطار، ما يهدد بالذهاب نحو انسداد سياسي جديد.