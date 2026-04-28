قيادي في ائتلاف السوداني: تكليف علي الزيدي مرهون بعبور "الفيتو" الأميركي

رأى القيادي في ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء أن تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة قد يمثل "ظاهرة سياسية صاعدة" أو "انتكاسة كبيرة"، معتبراً أن الأمر يعتمد على قدرته في تجاوز "الفيتو" الأميركي بسلام.

وقال قصي محبوبة، في بيان، بشأن تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الإطار التنسيقي، إن "علي الزيدي إما أن يكون جسراً للآخرين، أو يتحولون هم إلى جسر له".

وأضاف أن الزيدي "قد يكون ظاهرة سياسية صاعدة، وقد يكون انتكاسة كبيرة"، مشيراً إلى أن نجاحه مرهون بقدرته على عبور "الفيتو" الأميركي بسلام.

وتابع: "لا نعرف الرجل بعد، لا أفكاره ولا إمكانياته ولا ملامح شخصيته السياسية"، مبيناً أن السؤال المطروح هو ما إذا كان سيكون جسراً لمشروع أكبر، أم سيحوّل الجميع إلى جسر لمشروعه "إن كان يمتلك مشروعاً أصلاً".

واعتبر محبوبة أن الإطار التنسيقي الشيعي "استنفد حضوره السياسي والمعنوي في الساحة العراقية"، ولم يعد قادراً على رسم مستقبل العراق أو احتكار القرار الشيعي، مضيفاً أن الإطار "انتهى عملياً سياسياً ومعنوياً".

وأشار إلى أن ذلك "قد يكون أمراً جيداً"، لأن نهاية الاحتكار السياسي تفتح الباب أمام ولادة معادلات جديدة، وربما أمام فرصة عراقية مختلفة.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ترشيح الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب.