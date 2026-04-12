قيادي في الإطار يعلن نجاح "مفاوضات العامري" مع الفصائل لإيقاف هجماتها

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، يوم الأحد، نجاح اللجنة التي كلفها الإطار التنسيقي بالتفاوض مع الفصائل المسلحة لإيقاف عملياتها ضد المصالح الأميركية.

وقال الفايز، وهو أحد قادة الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي يترأسها أمين عام منظمة بدر هادي العامري، والتي خولها الإطار للتفاوض مع الفصائل المسلحة نجحت في مهمتها وحصلت على هدنة مشروطة".

وأضاف أن "الهدنة تقضي بايقاف عمليات الفصائل ضد المصالح الأميركية والبعثات الدبلوماسية، مقابل التزام أميركا وإسرائيل بعدم التصعيد العسكري واستهداف مقرا الحشد الشعبي والفصائل".

وتابع أن "الفصائل ستلتزم بايقاف عملياتها حتى بعد انتهاء الهدنة، إذا ما توقفت الحرب الأميركية - الاسرائيلية على إيران بشكل نهائي".

وكانت شفق نيوز، كشفت في 5 نيسان/ أبريل، عن بدء أمين عام منظمة بدر هادي العامري، مفاوضات لإجراء "هدنة مؤقتة" بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي، فوض العامري لبدء نقاشات مع قادة الفصائل من أجل هدنة مؤقتة مع القوات الأميركية".

وأضاف أن "الهدنة مشابهة للهدنة السابقة التي أعلنتها كتائب حزب الله"، مبينا أن "المفاوضات الحالية التي بدأها العامري، تتركز على كتائب حزب الله وحركة النجباء".

وتعرضت مقار الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، لقصف أميركي شبه يومي خلال الفترة الماضية، بالمقابل، فإن الفصائل تستهدف المصالح الأميركية والسفارة ببغداد والقنصلية في أربيل بالطائرات المسيرة.

وسبق لكتائب حزب الله، وأن مدتت هدنة 5 أيام لثلاث مرات متتالية، الشهر الماضي، واقتصرت المهلة على استهداف السفارة الأميركية ببغداد حصرا.

وقد أعلنت الفصائل المسلحة دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.