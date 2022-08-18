قيادي في الإطار: زيارة الحكيم إلى السعودية لطلب التدخل بالأزمة السياسية العراقية

شفق نيوز/ أكد القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، ان زيارة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الى المملكة العربية السعودية، لها علاقة بالأزمة السياسية العراقية الحالية.

وتداولت وسائل إعلام مقربة من تيار الحكمة، أن زيارة الحكيم ليس لها علاقة بالازمة السياسية، وجاءت وفقا لدعوة سعودية لزيارة شيعة القطيف والدفاع عن اطفال اليمن.

وقال الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الى المملكة العربية السعودية لها علاقة بالأزمة السياسية العراقية الحالية، وربما خلال هذه الزيارة يتم طلب وساطة سعودية لحل الخلاف ما بين الإطار والصدر، خصوصاً ان السعودية لها علاقة جيدة مع التيار الصدري وممكن ان تلعب دور في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر".

ووجه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من يوم الخميس، انتقادات لاذعة لزيارة الحكيم إلى السعودية.

وأشار العراقي إلى أنه "من الملفت للنظر أن أحدهم توجّه الى (المملكة العربية السعودية الشقيقة) بعد إنتهاء جلسة الحوار ببضع ساعات، ولو كنّا نحن الفاعلون لقالوا: إن جلسة الحوار كانت بضغط من الخارج وإشعار من التطبيـ•ـعيين والامريكيين وما شاكل ذلك".

وبين عائد الهلالي في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن "السعودية، اليوم، تختلف عن السعودية سابقاً، ولهذا هي ممكن أن يكون لها دور إيجابي في حل الأزمة السياسية في العراق، وتكون هي ضامن لتنفيذ أي اتفاق سياسي ما بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى الاطار التنسيقي، والأيام القليلة المقبلة، سوف تكشف نتائج زيارة الحكيم للسعودية، من خلال تطورات المشهد العراقي".

ووصل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أحد أقطاب الإطار التنسيقي في وقت مبكر من يوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل الحكيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وأبلغت مصادر سياسية خاصة وكالة شفق نيوز؛ أمس الأول أن الحكيم سيزور السعودية، لإجراء مباحثات مع قادة المملكة.

وتعقيباً على ذلك، قال مصدر دبلوماسي في السفارة السعودية لدى العراق في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن سبب الزيارة هو رغبة من الإطار التنسيقي بدخول المملكة كوسيط بينه وبين مقتدى الصدر.

ورجح الدبلوماسي السعودي الذي طلب عدم ذكر لأنه غير مخوّل بالتصريح، أن القيادة السياسية في المملكة لن تقحم نفسها بالشأن العراقي الداخلي ولن تقوم بدعم جهة ضد جهة أخرى، إلا أنها لن تمانع في زيارة أي وفد عراقي للمملكة.

وعن بداية تواصل الحكيم مع السعودية وإبداء رغبته في الزيارة؛ قال الدبلوماسي السعودي؛ إن الحكيم تواصل قبل 10 أيام مع دبلوماسي سعودي في أربيل، وأبلغه أنه يعتزم زيارة الرياض بخصوص الأزمة السياسة وتحركات الصدر مؤخرا.