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قيادي في الإتحاد الوطني: لا نمتلك سوى مرشح واحد لمنصب رئيس العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-01T09:41:24+0000
قيادي في الإتحاد الوطني: لا نمتلك سوى مرشح واحد لمنصب رئيس العراق

شفق نيوز/ أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني مصطفى جاورش، اليوم السبت، أن حزبه ليس لديه مرشح لمنصب رئيس الجمهورية سوى برهم صالح.

وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني مصطفى جاورش خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان الشعب الكوردي ينتظر تقاربا بين جميع الاحزاب الكوردية ويرغب بان يذهب الكورد الى بغداد بمرشح واحد يمثل شعب اقليم كوردستان.

واضاف ان التقارب بين الحزبين الرئيسيين في كوردستان يعد خطوة جيدة لتوحيد الكورد أمام التحديات في داخل وخارج العراق خاصة تلك التي يتعرض لها الشعب الكوردي.

كما أشار جاورش إلى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني تناول بأهمية نتائج التقارب بين الحزبين خلال اجتماع المجلس القيادي الاخير الا ان المجلس لحد الان لا يمتلك مرشح لمنصب رئيس الجمهورية سوى الدكتور برهم صالح.

وعن الأوضاع السياسية في العراق اكد القيادي ان الوضع متأزم جدا والان هناك ضحايا في مظاهرات صباح اليوم وهو مشهد لايخرج بنتيجة مرضية للشعب العراقي لهذا نحن نجد ان وحدة البيت الكوردي ضرورة في هذه المرحلة وخاصة مرحلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولا اقصد وحدة الحزبين الرئيسيين فحسب بل جميع الاحزاب الكوردستانية.

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