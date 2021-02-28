قيادي في الفتح: ما يحدث في الناصرية صراع سياسي على منصب المحافظ

شفق نيوز/ وصف القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، اليوم الأحد، ما يجري في محافظة ذي قار، خلال الأيام الماضية، بـ"الصراع السياسي" على منصب المحافظ.

وقال عبدالله، لوكالة شفق نيوز، ان "اساس المشكلة في محافظة ذي قار، وهو الصراع السياسي على منصب المحافظ"، مبيناً أن "المحافظ السابق ناظم الوائلي كان مدعوم من طرف سياسي معين، والأطراف السياسية الاخرى سعت الى تغييره وجرى ما جرى في الناصرية وهذا الصراع هو من حرك الشارع".

وبين أن الاستقرار الأمني والسياسي في محافظة ذي قار، سوف ينعكس على كل محافظات الوسط والجنوب وحتى بغداد، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه في الناصرية، سوف يؤثر على باقي المحافظات وسوف تمتد التظاهرات للمدن الاخرى، فعلى الجميع تهدئة الاجواء في الناصرية حتى يشمل الهدوء كافة المدن الاخرى".