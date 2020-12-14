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قيادي في الفتح: الانتخابات المبكرة لن تجري في حزيران.. وهذا موعد الانتخابات المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-14T10:12:10+0000
قيادي في الفتح: الانتخابات المبكرة لن تجري في حزيران.. وهذا موعد الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أكد القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم الاثنين، ان الانتخابات المبكرة في العراق، لن تجري، رغم كل التأكيدات الحكومية على إجرائها في حزيران المقبل.

وقال البطيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات المبكرة في العراق، لن تجري في حزيران 2021، كما وعدت الحكومة العراقية بذلك، فهذا الموعد سوف يؤجل الى نهاية سنة 2021، لأسباب عدة منها الظرف المالي والصحي، لكن في الحقيقة لا يوجد توافق واتفاق على هذا الأمر".

وبين انه "بعد تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى نهاية سنة 2021، سوف يتم تأجيلها مرة ثانية، إلى أيار 2022، حيث موعد الانتخابات الاعتيادية، وهذا السيناريو من الآن يجري إعداده، وهناك شبه توافق عليه بين قوى سياسية متنفذة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في (31 تموز 2020) إن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في السادس من حزيران/يونيو 2021. وتعهد بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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