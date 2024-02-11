قيادي في العصائب: قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق سيشمل كل عسكري ومتدرب ومستشار

شفق نيوز/ كشف القيادي في حركة العصائب النائب حسن سالم، يوم الأحد، عن تفاصيل مقترح قانون إخراج القوات الاجنبية من الأراضي العراقية، مبيناً أن القانون سيعمل على إخراج كل عسكري ومتدرب ومستشار.

وقال سالم، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمريكية لم تجلب للعراق سوى القتل وإراقة الدماء والدمار وانتهاك للسيادة العراقية، لذلك نحن كأعضاء في مجلس النواب جمعنا أكثر من 120 توقيعا لإقرار قانون ينص على إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، وافق على مقترح قانون إخراج القوات الاجنبية من العراق وإحالته إلى اللجان القانونية والأمن والدفاع النيابتين، من أجل عرض القانون للقراءة الأولى خلال الجلسات القادمة".

وأوضح سالم، أن "القانون سيكون أكثر إلزاما للحكومة على الرغم ان قرار مجلس النواب في عام 2020 ساري المفعول وبحاجة إلى تفعيل فقط"، مشيراً إلى أن "القانون الذي يعمل البرلمان على إقراره سيخرج كل جندي أمريكي وأجنبي مهما كانت صفته سواء كان عسكريا ام متدربا او مستشارا او غيرها".

وبيّن أن "موضوع المستشارين والمتدربين الأمريكيين والأجانب الموجودين في القواعد العسكرية عبارة عن كذبة غير صحيحة، وان القوات الموجودة عسكرية وسيتم إخراجها من الأراضي العراقية".

ووقّع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، على طلب تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وطالب النواب الموقعون بعقد جلسة استثنائية لتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق.

وكان مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وقّع في 5 كانون الثاني 2020، على قرار بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة الأميركية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للقيادي البارز في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي الأربعاء الماضي، بقصف جوي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.