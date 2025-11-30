قيادي في العزم: مثنى السامرائي الأقرب لرئاسة مجلس النواب

شفق نيوز- بغداد

رجّح قيادي في تحالف العزم، يوم الأحد، أن يكون زعيم التحالف مثنى السامرائي المرشح الأوفر حظاً للحصول على منصب رئيس مجلس النواب المقبل، مستبعداً عودة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي لأسباب عدة.

وقال القيادي في التحالف عيسى الساير، لوكالة شفق نيوز، إن "كواليس اجتماعات وحوارات المجلس السياسي الوطني للمكوّن السني تتمحوّر حول تسمية رئيس البرلمان القادم وبحسب المعطيات ستتم تسمية مرشح جديد لرئاسة الدورة النيابية القادمة"، مشيراً إلى أن "الأقرب هو زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي".

واستبعد السائر، عودة الحلبوسي لرئاسة السلطة التشريعية "لأسباب متعدّدة"، رفض الإسهاب فيها.

وأوضح أن "أكثر من مرشح سيتنافس على رئاسة البرلمان، بينهم محمد نوري الكربولي بالإضافة لمثنى السامرائي".

وكان المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس، كشف في وقت سابق هذا الأسبوع، عن وجود بعض الأسماء السرية المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي تناقش خلف الكواليس.

وقبل ذلك، ألمح زعيم حزب الحل، جمال الكربولي، إلى تسلم شخصية جديدة رئاسة البرلمان العراقي، حيث قال الكربولي، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، إن "مطرقة البرلمان ستكون بيدٍ لم يسبق لها مسكها".

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.