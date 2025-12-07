قيادي في "العزم": رئيس البرلماني العراقي سيكون من قيادات الخط الأول للسُنة

شفق نيوز – بغداد

كشف القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، يوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي داخل المجلس السياسي الوطني، على أن يكون رئيس مجلس النواب المقبل من قادة الكتل السنية، أو من قيادات الصف الأول من بين القوى والأطراف السياسية من أبناء المكون.

وقال الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الأخير للمجلس السياسي الوطني لم يناقش بشكل رسمي ترشيح أية شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب للدورة السادسة".

وأضاف، ان "هناك اتفاقاً داخل المجلس أن من يشغل منصب رئيس مجلس النواب يكون من قادة الكتل أو من الخط السياسي الأول، وليس من قبل الموظفين لدى الأحزاب والكتل السياسية".

وأشار الحمداني، إلى أن "الأسماء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيح شخصيات لمنصب رئيس مجلس النواب غير صحيحة".

وكان المجلس السياسي الوطني، الجامع للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية لعام 2025، حدد موعد إعلان مرشحه لمنصب رئيس البرلمان في الدورة السادسة، إلى ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ولم يتوصل قادة المجلس، خلال اجتماع عقدوه مساء اليوم في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى اتفاق بشأن اختيار أحد المرشحين 6 لمنصب رئيس البرلمان القادم، وفق مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز.

وبحسب المصدر، فإن موضوع حسم مرشح المجلس السياسي لرئاسة البرلمان تأجل إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وفي وقت، أعلن قادة المجلس السياسي الوطني، اتفاقهم على إعداد ورقة لرؤية المجلس بشأن منهج إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الورقة تضمن وضع أسس واضحة للعمل الحكومي والسياسي.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.