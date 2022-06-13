قيادي في التيار يعلن انسحاب الصدر من العملية السياسية

شفق نيوز/ أكد قيادي في التيار الصدر يوم الاثنين، ان زعيم التيار مقتدى الصدر انسحب من العملية السياسية، مشيرا إلى أن الصدر جعل نفس "كبش اسماعيل" على حد وصفه.

وقال أحمد المطيري رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "إن الإيثار السياسي الذي أقدم عليه مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وترك مقاعد نوابه لمناوئيه من الساسة الآخرين هو قربان للعراق، إذ جعل من نفسه كبش اسماعيل المقدس".

وأضاف المطيري؛ أن الصدر "بعمله هذا حول إيثاره إلى حياة أبدية، فهذا دون شك موقف شجاع، ودرس من دروس القادة المخلصين لأوطانهم وشعوبهم، يذكرنا بموقف جده الحسين عليه السلام حين قال مقولته المشهورة: ( لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد) هكذا هي مواقف العظماء عندما يضحون بالغالي والنفيس من أجل المصلحة العظمى، وليس جديداً على آل الصدر هاتي المواقف فقد نادى محمد الصدر قبل اكثر من عشرين عاما حين قال:( الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم) وهنا قالها مقتدى الإباء (العراق بذمتكم والشعب بذمتكم، أنا لست مهما)".