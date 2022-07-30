قيادي في التيار الصدري يعلن البدء باعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي

شفق نيوز/ اعلن القيادي في التيار الصدري، ابراهيم الجابري، يوم السبت، عن تنظيم اعتصام مفتوح داخل مبنى مجلس النواب من قبل أنصار التيار.

وكتب الجابري في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان، حماكم الله".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.