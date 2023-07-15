قيادي في التيار الصدري يتهم حزب الدعوة بشن حملة اساءة لمحمد الصدر: العصائب ساكتون

شفق نيوز/ اتهم القيادي في التيار الصدري حسن العذاري، يوم السبت، حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي بشن حملات مسيئة ضد محمد صادق الصدر.

وقال العذاري، "إنتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي تسيء الى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمّه بالعلاقة من نظام البعث المقبور ، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات ( الإطارية ) كحزب الدعوة وبعض جهات ( المعارضة ) التي كانت في المنفى .. وسط سكوت من العصائب".

وأضاف ان "هذه الحملات هدفها الإساءة والتشكيك بشخص السيد الشهيد ومرجعيته المباركة وبالتالي الإساءة الى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام".

وتابع "إذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات برائتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم إتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء".