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قيادي في التيار الصدري: لا علاقة لنا بدعوى الطعن واستقالة نوابنا لا رجعة فيها

Category: سیاسة

Date: 2022-09-04T13:21:44+0000
قيادي في التيار الصدري: لا علاقة لنا بدعوى الطعن واستقالة نوابنا لا رجعة فيها

شفق نيوز/ أكد القيادي في التيار الصدري علي التميمي، يوم الأحد، أن لا علاقة للتيار بالدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية العليا بشأن استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وقال التميمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الجهة التي قامت برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالطعن بقرار استقالة نواب الكتلة الصدرية ⁧‫لا‬⁩ تمثل اهداف وذوق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولا تمثل التيار الصدري، فهو تصرف فردي من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالتيار".

وأضاف، "من خلال تواصلي مع النواب قالوا ان القرار نهائي ولا رجعة فيه".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مصدر قضائي، بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في طعن بصحة اقالة نواب الكتلة الصدرية نهاية أيلول الجاري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

وأضاف المصدر؛ أن "المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري".

وكان الصدر، قد وجه، في 13 حزيران الماضي، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

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