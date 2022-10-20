سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قيادي في الاطار يكشف عن رفض السوداني "الكثير" من مرشحي الحقائب الوزارية: عليهم مؤشرات

Category: سیاسة

Date: 2022-10-20T12:39:07+0000
قيادي في الاطار يكشف عن رفض السوداني "الكثير" من مرشحي الحقائب الوزارية: عليهم مؤشرات

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري، اليوم الخميس، عن رفض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لعدد من مرشحي الحقائب الوزارية المقدمين من القوى السياسية.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني رفض لعدد من مرشحي الحقائب الوزارية المقدمين من القوى السياسية المختلفة (سنية، شيعية، كردية) لما عليه من مؤشرات وملاحظات"، دون أن يوضح طبيعة هذه المؤشرات.

وأضاف الفتلاوي؛ ان "القوى السياسية حسب الاتفاق مطالبة بتغيير أي مرشح يتم رفضه من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، فهو وضع معايير محددة لاختيار أعضاء كابينته الوزارية أهمها النزاهة والكفاءة والمهنية والسمعة الحسنة، والقوى السياسية مجبرة بتقديم ما يراه السوداني مناسب".

والاربعاء (19 تشرين اﻷاول الجاري) كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الى "ضغوطات" من أجل "فرض" مرشحين للحقائب الوزارية.

ويتناول نواب وسياسيين تصريحات عن موعد مفترض لعقد جلسة نيابية مخصصة للتصويت على تشكيلة حكومة السوداني، وهو "السبت المقبل".

وكان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني أكدا، اليوم الأربعاء، على العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.

related

"التشرينيون" يبحثون "ترشيح السوداني": التصعيد الشعبي وارد جداً

Date: 2022-07-26 10:47:58
"التشرينيون" يبحثون "ترشيح السوداني": التصعيد الشعبي وارد جداً

مرشح الاطار يقترح حلاً لأزمة الطاقة بين بغداد واربيل ويتعهد بانتخابات مبكرة

Date: 2022-09-27 19:35:40
مرشح الاطار يقترح حلاً لأزمة الطاقة بين بغداد واربيل ويتعهد بانتخابات مبكرة

السوداني في أول كلمة: فلنبدأ صفحة جديدة وآن الأوان لاسترداد هيبة الدولة وإيقاف الانفلات

Date: 2022-10-13 20:58:42
السوداني في أول كلمة: فلنبدأ صفحة جديدة وآن الأوان لاسترداد هيبة الدولة وإيقاف الانفلات

الإطار التنسيقي يكشف أولى عقبات السوداني في تشكيل حكومته

Date: 2022-10-19 07:39:32
الإطار التنسيقي يكشف أولى عقبات السوداني في تشكيل حكومته

التيار الصدري يتحرك لاحتجاجات جديدة: سنقطع الطريق على السوداني لرئاسة الحكومة

Date: 2022-10-04 08:54:19
التيار الصدري يتحرك لاحتجاجات جديدة: سنقطع الطريق على السوداني لرئاسة الحكومة

ما حقيقة ترشيح العبادي بدل السوداني من قبل الاطار التنسيقي.. قيادي يكشف

Date: 2022-09-19 15:58:37
ما حقيقة ترشيح العبادي بدل السوداني من قبل الاطار التنسيقي.. قيادي يكشف

الصدر مرحباً بقرار المحكمة الاتحادية: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

Date: 2021-12-27 14:43:33
الصدر مرحباً بقرار المحكمة الاتحادية: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

الخارجية الأمريكية ترحب بإنتخاب رشيد وتوجه طلبا للسوداني

Date: 2022-10-14 04:32:11
الخارجية الأمريكية ترحب بإنتخاب رشيد وتوجه طلبا للسوداني