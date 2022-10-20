قيادي في الاطار يكشف عن رفض السوداني "الكثير" من مرشحي الحقائب الوزارية: عليهم مؤشرات

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري، اليوم الخميس، عن رفض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لعدد من مرشحي الحقائب الوزارية المقدمين من القوى السياسية.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني رفض لعدد من مرشحي الحقائب الوزارية المقدمين من القوى السياسية المختلفة (سنية، شيعية، كردية) لما عليه من مؤشرات وملاحظات"، دون أن يوضح طبيعة هذه المؤشرات.

وأضاف الفتلاوي؛ ان "القوى السياسية حسب الاتفاق مطالبة بتغيير أي مرشح يتم رفضه من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، فهو وضع معايير محددة لاختيار أعضاء كابينته الوزارية أهمها النزاهة والكفاءة والمهنية والسمعة الحسنة، والقوى السياسية مجبرة بتقديم ما يراه السوداني مناسب".

والاربعاء (19 تشرين اﻷاول الجاري) كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الى "ضغوطات" من أجل "فرض" مرشحين للحقائب الوزارية.

ويتناول نواب وسياسيين تصريحات عن موعد مفترض لعقد جلسة نيابية مخصصة للتصويت على تشكيلة حكومة السوداني، وهو "السبت المقبل".

وكان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني أكدا، اليوم الأربعاء، على العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.