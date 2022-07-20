قيادي فيه يكشف ملامح التشكيلة الحكومية: أكثر من نصف وزاراتها للإطار التنسيقي

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الأربعاء، عن ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة و تقاسم الحقائب الوزارية في الكتل الشيعية والسنية والكوردية.

وقال القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "بحسب برنامج الحكومة الجديدة التي يعمل الإطار التنسيقي على تشكيلها ستتكون من 22 وزارة".

وبين أن "12 وزارة ستكون من نصيب الإطار التنسيقي، و4 وزارات لتحالف السيادة، و4 وزارات للأحزاب الكوردية، وزارتين لتحالف عزم".

وأشار القيادي إلى أن "6 وزارات من حصة الإطار التنسيقي ستكون من نصيب التيار الصدري على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية، الا ان قادة الإطار التنسيقي شبه اتفقوا على مشاركة التيار الصدري في الحكومة وصولهم على مناصب وزارية".

وأضاف انه "في حال رفض الصدريون الوزارات المخصصة لهم، فإن وزارتين من الوزارات المخصصة لهم ستذهب الى التركمان والمسيح".

وختم بالقول "سيتم إبلاغ التيار الصدري بالمناصب الوزارية المخصصة لهم بعد اتفاق الهيئة العامة للإطار على المرشح المكلف لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

ويوم امس الثلاثاء، قد قادة الاطار التنسيقي اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق همام حمودي، وانتهى بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وقال قيادي في الإطار لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي".

واضاف، ان "اللجنة ستقدم تقريرها إلى قيادة الإطار يوم الأربعاء (اليوم)"، مشيرا الى ان "التقرير يحتوي على أسماء المرشحين وفق المواصفات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة وهم حيدر العبادي، ومحمد شياع السوداني، وعبد الحسين عبطان، وعلي الشكري، وقاسم الأعرجي".