قيادي فيه: الإطار التنسيقي سيصوت لصالح من يختاره البيت السني لرئاسة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري، مساء اليوم الأحد، عن موقف القوى الشيعية إزاء مرشح المجلس السياسي السني لرئاسة البرلمان في دورته السادسة.

وقال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي ستذهب إلى تأييد ما يختاره البيت السني وقد يصوت لصالح هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب في دورته الجديدة، وأعتقد أن الإطار قد يحسم مرشحه لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وبحسب معلوماتي قد ترجح كفة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي لهذا المنصب".

وأشار إلى أن "مسألة حسم الرئاسات الباقية قد تكون قريبة جداً".

ومساء اليوم الأحد، أعلنت أربعة تحالفات في المجلس السياسي الوطني "السني"، وهي تقدم، والسيادة، والحسم، والجماهير الوطني، ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب، بعد اجتماع مطول عقدته قوى المجلس استمر لساعات.

في المقابل، أعلن تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، عن ترشيح زعيمه لمنصب رئيس مجلس النواب.