قيادي صدري يحذر التيار من عدم القدرة على قيادة الدولة

شفق نيوز / حذر قيادي في التيار الصدري، يوم الأربعاء، قيادة التيار السياسية من عدم القدرة على قيادة البلد "إن لم تضع خطوات مؤسساتية لإدارة العمل السياسي"، مشدداً على "انهاء زمن المجاملات".

وقال القيادي في التيار الصدري صادق مطوس لوكالة شفق نيوز، إن "التيار الصدري اذا لم يضع، اليوم، خطوات مؤسساتية حقيقية لادارة العمل السياسي في البلاد، فهو لا يستطيع ان يقود دولة في المستقبل"، مبينا ان "البلد وصل مرحلة الانهيار، زمن المجاملة يجب ان ينتهي، لان مستقبل أبنائنا بات في خطر كبير".

وأضاف مطوس ان "التيار يملك اليوم 74 مقعداً، وكواقع حال هو من سيقود الدولة خلال الفترة المقبلة، والذي يرغب بقيادة الدولة يجب ان يضع قاعدة عمل مؤسساتي وقانوني صحيح".

وتابع القيادي الصدري أن "الملامح على الساحة السياسية الحالية مجهولة وغير واضحة، وعملها غالبيته خلف الستار، بما فيها الكتلة الصدرية، واعضاء الكتلة الصدرية الحالية اذا كانوا يقولون ان غالبية ابناء التيار من القواعد الشعبية، فعليهم التوجه إلى الميدان الاكاديمي للاستعانة بالخبرات العلمية الكفوءة لغرض النهوض بالمؤسسات الحكومية وبناء الدولة".

وقدم التيار الصدري لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طلبا يعلنون فيه انهم "الكتلة الأكبر" برلمانيا، فيما شكل زعيم التيار مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ما يعرف بالتحالف الثلاثي الذي يشكل اغلبية برلمانية ويسعى قادتها ولا سيما الصدر الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية يصفها الصدر في تغريداته دائما بأنها "لاشرقية ولا غربية".