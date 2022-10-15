قيادي صدري يتوقع استقالة اصحاب المناصب التنفيذية بالتيار بتمرير حكومة السوداني

شفق نيوز/ توقع مصدر قيادي في التيار الصدري، يوم السبت، استقالة أصحاب المناصب التنفيذية في التيار حال تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "كلام وزير القائد صالح محمد العراقي واضح، وهو ان السيد مقتدى الصدر يرفض مشاركة اي شخصية داخل التيار الصدري في الحكومة التي يعتزم المكلف محمد شياع السوداني بتشكيلها".

واوضح ان "أصحاب المناصب التنفيذية من التيار الصدري في حكومة مصطفى الكاظمي جميعهم سيقدمون استقالاتهم من حكومة محمد السوداني في حال تم تشكيلها خلال المدة المحددة، والا فان التيار الصدري بريء منهم".

ولفت القيادي الى ان "الامين العام لمجلس الوزراء والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين وكل من ينتمي للتيار الصدري واجب عليه تقديم استقالاتهم من الحكومة التي تشكل برئاسة محمد شياع السوداني"، مبينا ان "الجهات المذكورة جميع استقالاتهم تحت يد السيد مقتدى الصدر".

ووجّه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، إنتقاداً لإذاعاً لمساعي الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة "ائتلافية ميليشياوية مجربة"، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة بها، افصح عن وجود مساع لإرضاء التيار الصدري من خلال منحه منصاب في تلك الحكومة.