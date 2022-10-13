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قيادي صدري: كل من يستعمل السلاح لعرقلة جلسة البرلمان فهو يوالي الفاسدين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T09:45:14+0000
قيادي صدري: كل من يستعمل السلاح لعرقلة جلسة البرلمان فهو يوالي الفاسدين

شفق نيوز/ أعلن قيادي في التيار الصدري، اليوم الخميس، رفضه استخدام السلاح لعرقلة جلسة مجلس النواب العراقي.

وقال حسن العذاري، في تغريدة له عبر موقع تويتر، إن "كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على الوطن والشعب".

وشدد العذاري، وهو رئيس الكتلة النيابية الصدرية المستقيلة، على أن "العراق أكبر من السلاح المنفلت".

وتعرضت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد إلى هجوم بتسعة صواريخ، ما أسفر عن إصابة أكثر من خمسة أشخاص بينهم عسكريون.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي لإنتخاب رئيس جمهورية العراق.

 

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