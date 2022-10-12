قيادي صدري: الحرب قائمة الآن بيننا وبين خصومنا

شفق نيوز/ قال القيادي في التيار الصدري غايب العميري، يوم الأربعاء، إن ما وصفها بالحرب قائمة الآن بين التيار وبين خصومهم هي حرب "المبادئ والقيم ضد الانتهازية وافرازاتها".

وكتب العميري منشوراً على حسابه في "فيسبوك"، بعنوان "كاذبون.. مخادعون.. كلا للفساد"، إن "فرص الحياة تمر مرور السحاب و كرامة الثبات على المبدأ تمر أسرع منها.. اين اهل المناصب بلا مبدأ؟ لا نتذكر حتى اسماءهم ولكن أهل المبادئ نتذكر أسماءهم وأفعالهم ونتمنى ان نكون معهم (وليتنا كنا معهم) ليفخر بنا ابناؤنا واحفادنا فيما بعد".

وأضاف، أن "الحرب القائمة الآن بيننا وبين خصومنا ، هي حرب المبادئ والقيم ضد الانتهازية و إفرازاتها.. هم لا يستطيعون أن يكونوا ذوي مبادئ شرعية او حتى مدنية".

وتابع العميري، ان "الشرعية لديهم تحركها المصلحة فتارة يحرمون امرا ما ثم يفعلونه و يخرجونه بتفسير آخر يناسب مصلحتهم.. الشرع العجينة التي تخبزها أيديهم كما يشاؤون بلا خجل انه الشرع (عند الحاجة و حسبها )يا سادة ؟؟؟!!".

وزاد بالقول، "تارة يحبذون الديمقراطية والمدنية وعندما أتت نتائج الانتخابات بما لا تشتهي أهواؤهم رجعوا الى المذهبية والمحاصصتية ... تعلمنا من سنن التاريخ ان التمسك بالمبدأ فرصة ان هدرت لمصلحة اصبح المهدور مجرد رقم بشري يرحل غير مأسوف عليه".

وختم قائلا، "شكرا للصدر العظيم على فرصة التمسك بالمبدأ والثبات عليه و الرحمة و النور و الرضوان لروح ابيه المعلم الخالد .. ولا عزاء للانتهازيين .. و المتقلبين كقرود".