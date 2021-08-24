قيادي يرجح تشكيل تحالف سياسي بين الحلبوسي والخنجر بعد الانتخابات

شفق نيوز/ رجح القيادي في تحالف التقدم حيدر الملا، يوم الثلاثاء، تشكيل تحالف سياسي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم خميس الخنجر بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وقال الملا لـوكالة شفق نيوز، إن "تبادل التصريحات بين المسؤولين للتحالفين (التقدم والعزم) عبارة عن تنافس انتخابي وليس صراعا سياسيا على المستوى الاستراتيجي".

وأضاف أنه "قد نشهد تشكيل تحالف سياسي بعد الانتخابات بين التحالفين العزم والتقدم على ضوء نتائج الانتخابات".

وتابع الملا، إن "جميع الاحتمالات ستصبح واردة لتشكيل التحالف بعد الانتخابات واعلان نتائجها".