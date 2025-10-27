قيادي: أحزاب تهدد موظفين ومنتسبين بالنقل لأغراض انتخابية

شفق نيوز- بغداد

كشف القيادي في تحالف "العزم" بشير الخزرجي، يوم الاثنين، عن قيام أحزاب سياسية، لم يسمها، باستغلال مناصبها التنفيذية لتهديد موظفين حكوميين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، بنقلهم إلى دوائر أو قطعات أخرى حال عدم تصويتهم لجهات أو مرشحين محددين.

وقال الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، أنه لا وجود لما يسمى بـ"واحد بغداد"، مشيراً إلى أن كل حزب أو جهة سياسية تدرك حجم تمثيلها الانتخابي وعدد المقاعد التي ستحصل عليها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف أن "العمل الحقيقي وخدمة الناس هما ما يؤهل المرشح للحصول على عضوية مجلس النواب، وليس الحديث أو الشعارات الحزبية والطائفية".

وأشار إلى أن "الأحزاب السياسية استغلت مواقعها ومناصبها التنفيذية لأغراض انتخابية، ووصل الأمر إلى تهديد الموظفين بالنقل إلى دوائر وتشكيلات أخرى"، مبيناً أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تعرض بعض المنتسبين الأمنيين في وزارتي الداخلية والدفاع إلى تهديدات بالنقل إلى قطعات عسكرية أخرى في حال لم ينتخبوا جهة سياسية أو مرشحاً معيناً".