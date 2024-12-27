قيادي ببدر يصف لقاء الوفد العراقي مع الشرع بـ"وصمة عار"

شفق نيوز/ أكد القيادي بمنظمة بدر ومسؤول محور الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الجمعة، أن زيارة الوفد العراقي ولقاءه برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع جاء بعد ضغط أمريكي على الحكومة العراقية، واصفا اللقاء بأنه "وصمة عار جديدة".

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، أن "لقاء وفد العراقي مع الشرع يأتي في سياق الضغوط الأمريكية الرامية إلى تبييض صفحته وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها في العراق والمنطقة، بهدف فرض أمر واقع جديد"، واصفاً الشرع بأنه "إرهابي".

وأضاف البياتي، أن "سياسة فرض المجرمين وأصحاب السوابق على الشعوب ليست بالأمر الجديد في الاستراتيجية الأمريكية، بل تمثل نهجاً قديماً ومستمراً يعكس سعيها الدائم إلى دعم شخصيات تتماشى مع تاريخها الحافل بالجرائم".

وأنتقد البياتي، اللقاء الذي وصفه بأنه "يشكل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الولايات المتحدة المظلم ومن يسايرها من الحكومات".

وتابع البياتي "أما موقف الشرفاء فهو واضح وثابت: "سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، وستظل أيادينا على الزناد دفاعًا عن الحق وتأكيدًا على النهج الإلهي" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، عن كواليس سبقت زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى سوريا، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أخذ موافقة الكتل السياسية قبل إرسال الشطري إلى دمشق.

وأخبر القيادي في الائتلاف عصام الكريطي وكالة شفق نيوز، بإن إرسال الحكومة العراقية وفداً رسمياً يمثلها إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة، جاء بضغوطات أمريكية وكذلك خليجية من أجل تواصل بغداد مع دمشق بعد التطورات الأخيرة.

كما بين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لم يخط هذه الخطوة إلا بعد التشاور وأخذ الموافقة من قبل الكتل والأحزاب السياسية وخاصة الإطار التنسيقي وقوى ائتلاف إدارة الدولة.

وأمس الخميس، وصل وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات إلى العاصمة السورية دمشق والتقى الإدارة الجديدة للبلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد يوم السبت الماضي، أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.

واليوم، حذر السوداني، من حدوث "أي خلل" يحدث في السجون بسوريا الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق، في حين نفى طلب النظام السوري السابق بقيادة بشار الاسد من العراق التدخل عسكريا للتصدي للتنظيمات المسلحة التي أطاحت به.