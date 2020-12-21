قيادي بالحشد: العراق لم يرفع دعوى دولية ضد أميركا بعد اغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/ أكد القيادي بالحشد الشعبي، والنائب عن كتلة الفتح احمد الاسدي، يوم الاثنين، ان الحكومتين الحالية والسابقة لم ترفعا دعوى قضائية دولية ضد الولايات المتحدة الاميركية، على خلفية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، وقاسم سليماني.

وقال الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي والحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، كلاهما لم ترفعا أي دعوى قضائية دولية ضد الولايات المتحدة الاميركية بعد عملية اغتيال قادة النصر المهندس وسليماني"، مؤكدا ان "إيران هي من رفعت دعوى بشأن ذلك".

وأضاف "على الجهات المعنية المتمثلة بالحكومة والبرلمان والمنظمات رفع دعوى وتقديم شكاوى إلى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ضد الادارة الاميركية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت فجر الجمعة 3 كانون الثاني 2020، موكباً يقل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين معهم على الفور.