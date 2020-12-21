سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قيادي بالحشد: العراق لم يرفع دعوى دولية ضد أميركا بعد اغتيال المهندس وسليماني

Category: سیاسة

Date: 2020-12-21T13:09:22+0000
قيادي بالحشد: العراق لم يرفع دعوى دولية ضد أميركا بعد اغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/ أكد القيادي بالحشد الشعبي، والنائب عن كتلة الفتح احمد الاسدي، يوم الاثنين، ان الحكومتين الحالية والسابقة لم ترفعا دعوى قضائية دولية ضد الولايات المتحدة الاميركية، على خلفية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، وقاسم سليماني.

وقال الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي والحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، كلاهما لم ترفعا أي دعوى قضائية دولية ضد الولايات المتحدة الاميركية بعد عملية اغتيال قادة النصر المهندس وسليماني"، مؤكدا ان "إيران هي من رفعت دعوى بشأن ذلك".

وأضاف "على الجهات المعنية المتمثلة بالحكومة والبرلمان والمنظمات رفع دعوى وتقديم شكاوى إلى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ضد الادارة الاميركية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت فجر الجمعة 3 كانون الثاني 2020، موكباً يقل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين معهم على الفور.

related

الحرس الثوري: إيران وأبناء العراق سيثأرون من قتلة سليماني والمهندس

Date: 2020-11-15 18:10:16
الحرس الثوري: إيران وأبناء العراق سيثأرون من قتلة سليماني والمهندس

كشف عن إجراء سنوي.. مصدر: الحكومة لم تُبلّغ بخفض الدبلوماسيين الأمريكيين

Date: 2020-12-03 11:08:18
كشف عن إجراء سنوي.. مصدر: الحكومة لم تُبلّغ بخفض الدبلوماسيين الأمريكيين

الفتح يرد على العبادي: لا علم لعبد المهدي بعملية استهداف المهندس وسليماني

Date: 2020-12-11 12:10:53
الفتح يرد على العبادي: لا علم لعبد المهدي بعملية استهداف المهندس وسليماني

الفتح يدعو للتحقيق مع العبادي في حادثة اغتيال سليماني والمهندس

Date: 2020-12-12 11:03:58
الفتح يدعو للتحقيق مع العبادي في حادثة اغتيال سليماني والمهندس

صادقون تهاجم الخارجية: لم تتحرك تجاه انتهاك السيادة العراقية

Date: 2020-02-03 15:52:00
صادقون تهاجم الخارجية: لم تتحرك تجاه انتهاك السيادة العراقية

نواب ألمان يتهمون ميركل بالتورط في مقتل المهندس وسليماني

Date: 2020-02-27 17:43:30
نواب ألمان يتهمون ميركل بالتورط في مقتل المهندس وسليماني

علاوي يحسم الجدل بشأن الطائرة الأميركية التي استهدفت المهندس وسليماني: اقول كلمة حق

Date: 2020-12-15 13:14:51
علاوي يحسم الجدل بشأن الطائرة الأميركية التي استهدفت المهندس وسليماني: اقول كلمة حق

أمير سعودي مخاطباً عبد المهدي: المهندس يتوعد الرياض.. هل ستتم محاسبته؟

Date: 2019-09-25 19:35:42
أمير سعودي مخاطباً عبد المهدي: المهندس يتوعد الرياض.. هل ستتم محاسبته؟