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قيادي بالحشد: التحقيق باغتيال المهندس وسليماني وصل لـ"مراحل متقدمة" وسيعرض على البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2021-01-02T13:56:35+0000
قيادي بالحشد: التحقيق باغتيال المهندس وسليماني وصل لـ"مراحل متقدمة" وسيعرض على البرلمان

شفق نيوز/ أعلن القيادي بالحشد الشعبي والنائب عن كتلة الفتح احمد الاسدي، يوم السبت، وصول التحقيق باغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني إلى "مراحل متقدمة" تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وقال الاسدي لـوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية تشرف على التحقيق باغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بالتعاون مع ايران"، مؤكدا ان "التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة، ولا يمكن ذكر تفاصيل".

وأضاف إنه "عندما تنتهي الاجهزة الامنية من التحقيق سترسل نسخة إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيعرض على مجلس النواب".

وبين الاسدي، إنه "بعد الاكتمال التحقيق، فعلى الجهات الحكومية والمعنية تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير من عام 2020، استهدف قصف صاروخي أمريكي ثلاث عجلات كانت تقل نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الأمر الذي أدى إلى مقتلهما على الفور.

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