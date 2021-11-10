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قيادي بالاتحاد الوطني ينتقد عدم تشكيل الحزبين الرئيسين وفداً مشتركاً للتفاوض مع بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-11-10T08:05:54+0000
قيادي بالاتحاد الوطني ينتقد عدم تشكيل الحزبين الرئيسين وفداً مشتركاً للتفاوض مع بغداد

شفق نيوز/ انتقد عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني حاكم قادر حمه جان يوم الأربعاء عدم اتفاق الأطراف السياسية الكوردستانية بينها حزبه، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل وفد مشترك مفاوض على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال حمه جان في كلمة له خلال ندوة عن الاعلام الالكتروني انعقدت في السليمانية، إنه "لا سبيل أمامنا سوى الاتحاد ووحدة الصف فيما بيننا، وان نمتلك خطابا سياسيا موحدا على مختلف الرؤى والانتماءات والمعتقدات".

وأردف قائلا: للاسف اليوم الأطراف السياسية وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني لم يتمكنا من أن يذهبا بشكل متحد الى العاصمة بغداد، مضيفا أن ما نشاهده الآن هو أن الوفود واللجان التفاوضية تذهب احداها بمعزل عن الاخرى الى بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتابع حمه جان بالقول: ان هذا الامر يلحق الضرر بالقضية الكوردية في العراق لان اعداء شعبنا متحدون، وقد وحدو صفوفهم للقضاء على شعبنا وتجزئته، ونحن جميعا مسؤولون أمام شعبنا عما يجري.

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