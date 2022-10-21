قيادي بالاتحاد الوطني يدعو الحكومة الاتحادية المقبلة لإيقاف عمليات التعريب في كركوك وخانقين

شفق نيوز/ دعا قادر حمه جان عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق إلى إيقاف عمليات التعريب في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال حمه جان في تصريح للصحفيين خلال حضوره مراسم عزاء قيادي في حزبه بالسليمانية، ان الكورد ينبغي أن يكون لهم تمثيل في الحكومة العراقية الجديدة ضمن إطار الحقوق الدستورية لشعب كوردستان"

وأضاف انه "نطلب من ممثلينا في بغداد ومن الحكومة الاتحادية الجديدة إيقاف عمليات التعريب في كركوك وخانقين وباقي المناطق المتنازع عليها"، مؤكدا أن عمليات التعريب في تلك المناطق "خلاف لمبادئ حقوق الإنسان والدستور الدائم، ومطالب وحقوق شعبنا، وخلاف للديمقراطية في العراق".