قيادي بارز في الاطار التنسيقي: الكتل المتواجدة بالبرلمان ترفض إجراء انتخابات مبكرة

شفق نيوز/ كشف القيادي البارز في الاطار التنسيقي حسن فدعم، اليوم الاثنين، رفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال فدعم، لوكالة شفق نيوز، اننا "نستبعد اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكن ناجحة، خصوصاً إن أي انتخابات مبكرة يعني حل مجلس النواب، وهذا يعني إجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب السلطة التشريعية، عن السلطات الثلاثة وهذا خلل كبير".

وبين ان "وجود مجلس النواب كجهة رقابية أمر مهم جداً، باعتبار أن القوى السياسية المتنافسة هي متواجدة في مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح لأي طرف بان تزور او تتلاعب في نتائج الانتخابات، وتكون هناك رقابة متبادلة فيما بين القوى السياسية".

وأكد القيادي البارز في الاطار التنسيقي انه "لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع العلم ان قوى الإطار التنسيقي هي القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، ورغم هذه الخسارة ورغم ملاحظات هذه القوى على العملية الانتخابية، لكن قوى الاطار لم تطالب بإعادة الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة، بل طالبوا بالعد والفرز اليدوي وذهبوا للطرق القانونية لتصحيح العملية الانتخابية".

وختم فدعم قوله انه "لا يوجد أي طرف سياسي الان متواجد في مجلس النواب العراقي يطالب او يسعى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نحن نستبعد اجراء أي انتخابات مبكرة مستقبلاً".