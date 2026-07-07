قيادات في الإطار تصل النجف للمشاركة بمراسم استقبال وتشييع جثمان خامنئي

شفق نيوز- النجف

وصلت قيادات من الإطار التنسيقي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى محافظة النجف للمشاركة في مراسم استقبال جثامين المرشد الإيراني الراحل على خامنئي وعائلته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن القيادات هم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وقبل قليل، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، برفقة وفد رسمي رفيع، جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في مراسم التشييع.