قيادات الإطار التنسيقي تتجمع في القصر الرئاسي ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سيترأس مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لقيادات الإطار التنسيقي في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز ، إن هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود البحث والنقاش حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة على الساحة العراقية.

ومن المقرر أن تتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عددٍ من القضايا والتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات، بما في ذلك الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.