قوى مدنية تعلن من منزل علاوي دعمها للزيدي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قوى وأحزاب مدنية، مساء السبت، دعمها لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، داعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة "وطنية قوية" تستند إلى الكفاءة والنزاهة وتمثيل جميع القوى الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في منزل زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي برئاسته، لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد، بحسب بيان صادر عن الائتلاف، ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع مناقشات تناولت الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على العراق، وسبل التعامل معها بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويعزز وحدتها الوطنية.

وفي ملف تشكيل الحكومة، أكد المجتمعون دعمهم ومباركتهم لجهود الزيدي، مشددين على أهمية تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، وأن تقوم على أساس الكفاءة والنزاهة، مع تمثيل جميع القوى الوطنية وفي مقدمتها القوى المدنية.

كما دعا المجتمعون القوى السياسية إلى تغليب مصلحة العراق والعمل بروح التعاون لتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإنجاز تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية.