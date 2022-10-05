قوى في الإطار تتحرك لتنظيم تظاهرة لـ"إسراع" بتشكيل الحكومة و"إنهاء الفوضى"

شفق نيوز/ أعلنت ما يعرف بـ"اللجنة التحضيرية للحراك الجماهيري"، التابعة لقوى في الاطار التنسيقي، يوم الأربعاء، البدء بالاستعدادات لتنظيم تظاهرة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة "كاملة الصلاحية".

وذكر بيان للجنة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة تهدف إلى إنهاء الفوضى والانفلات الأمني ومحاسبة المفسدين وانجاز موازنة العام المقبل والحد من الغلاء المعيشي ومخاطر الازمة الاقتصادية المقبلة والاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة".

وقالت إن زمان ومكان التظاهرات سيعلن لاحقاً.

يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد قيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، قرب عودة الاحتجاجات في العاصمة بغداد، مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب.

وبمجرد أن أعلن الإطار التنسيقي نهاية تموز الماضي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، تمكن متظاهرون من أنصار التيار الصدري من اقتحام مبنى البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فيما تتخبط البلاد في أزمة سياسية معقدة منذ أشهر.

ولاحقا وبعد اشتباك مسلح مع عناصر تنتمي لأمن الحشد في الخضراء، شرع أتباع الصدر في الانسحاب استجابة لدعوة من زعيمهم.

وقال القيادي الصدري لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن "قيادة التيار الصدري تبحث بشكل جدي إعادة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب، خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع قرب (أربعين) شهداء تظاهرات المنطقة الخضراء".

وأضاف ان "التيار الصدري سوف يصعّد من حدة الاحتجاجات الشعبية، لمنع الاطار التنسيقي من تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فالتيار لن يسمح بذلك، ونزول الصدريين للشارع بات قريباً، فالعمل مستمر لوضع اللمسات الأخيرة لعودة الاحتجاجات، والتي ستكون مختلفة تماماً عن السابق"، بحسب قوله.

وتسود خلافات داخل الإطار التنسيقي حول مطالب الصدر وحول مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني في وقت تتحرك في أطراف سياسية لتنظيم انتخابات مبكرة، لكن المقترح الأخير يصطدم بجملة عقبات قانونية وسياسية.