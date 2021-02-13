قوى سياسية تخوض حراكا سياسيا لإنشاء محافظة جديدة غربي الأنبار

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة الأنبار غربي العراق، عيد عماش الكربولي، اليوم السبت، عن وجود حراك لكتل سياسية يهدف لتشكيل محافظة جديدة غرب الانبار.

وقال الكربولي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا الحراك ليس بالجديد، ونحن منذ ان كانت مجالس المحافظات، كنا نطالب باستحداث محافظة في الغربية، وهذا من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن".

وبين الكربولي، أن "أبناء الغربية يقطعون مسافة 300 كم، للوصول إلى قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، وذلك من أجل إنجاز معاملاتهم، وهذه المسافة تمثل عبور خمسة محافظات مثل العاصمة بغداد وكربلاء والنجف والديوانية".

ولفت عضو مجلس محافظة الأنبار، "نحن أعضاء مجلس المحافظة السابقين، جميعا كنا نطالب باستحداث محافظة في الغربية، وهذا الأمر كان بدايته منذ عام 2010، ولكن دون جدوى".

وتابع الكربولي، "بعد أن عجزنا عن حصول الموافقات من أجل استحداث محافظة، طالبنا باستحداث مديريات عامة في الغربية، من أجل تسهيل معاملات أبناء القائم وحديثة وراوة وعنه والبغدادي، لكن أيضا لم تتم الموافقة".

وأكد الكربولي، أن "الهدف من المطالبة بإنشاء محافظة جديدة، ليس تمزيق ولا تقسيم المحافظة او البلاد، وإنما لايجاد طرق تسهل توفير الخدمات للمواطنين".

واختتم الكربولي حديثه قائلاً، "القضية ليست سياسية كما ادعى البعض، وليس لها اي علاقة بالأحزاب والسياسيين المسيطرين على المحافظة، وإنما من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين لا اكثر".