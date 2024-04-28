قوى سنية ترفض انعقاد جلسة البرلمان دون التصويت على انتخاب الرئيس الجديد

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الأحد، بأن بعض القوى البرلمانية السنية رفضت انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب عدم إضافة فقرة تتعلق بانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من نواب القوى السياسية السنية يرفضون الدخول إلى قاعة مجلس النواب ويطالبون بإضافة فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب".

وأضاف أن "النواب المقاطعين يقومون الآن بجمع تواقيع من النواب لغرض إضافة الفقرة خلال جلسة اليوم"، مشيراً إلى أن "تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وبعض أطراف الإطار التنسيقي ترفض إدراج فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب في جدول أعمال الجلسة".

ولفت المصدر البرلماني إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب "الرئيس بالإنابة" محسن المندلاوي اجتمع بنواب تحالفات "العزم" و"السيادة" بحسم موضوع رئيس مجلس النواب بعد اجتماع الإطار التنسيقي يوم غد الاثنين.

وكان القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، قد أعلن في تغريدة على حسابه في "أكس" (تويتر سابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "بعد التوكل على الله وبـ(عزم) الأقوياء و(سيادة) عراقية بعيدة عن الإملاءات الخارجية (حسم) قرار الأغلبية السنية النوعية والعددية النيابية بضرورة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في الجلسة القادمة"، في إشارة إلى تحالفات "عزم"، و"السيادة"، و"حسم".

ويوم أمس السبت، صوّت مجلس النواب العراقي على اضافة فقرة على انتخاب رئيس مجلس النواب ضمن جدول أعماله، وافتتح جلسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالإنابة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 170 نائباً.

وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ومنذ ذلك الحين عقد المجلس جلسات عديدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.