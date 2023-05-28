قوى الإطار التنسيقي تجتمع مع السوداني والمندلاوي لحسم خلافات الموازنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، بأن قوى الإطار التنسيقي ستجتمع برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة الخلافات حول قانون الموازنة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات بشأن قانون الموازنة".

وبين أن "المجتمعين سيناقشون الخلافات على تعديل الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان ضمن القانون".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّنت ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وهو ما أثار استياء إقليم كوردستان، حيث عبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

كما قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".