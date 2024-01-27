قوى الدولة ونبني يتقاسمان منصبي محافظ ذي قار ورئيس مجلسها

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، يوم السبت، عن تفاصيل الحراك السياسي في المحافظة بشأن تشكيلة الحكومة المحلية الجديدة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "اعضاء مجلس محافظة ذي قار سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، الخميس المقبل، فيما ستكون الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا بذات اليوم".

وبين المصدر، ان "التشكيلة الحكومية توزعت بين ائتلافين، حيث سيكون منصب المحافظ من حصة تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي وتحديدا تيار الحكمة الوطني، فيما ستكون رئاسة مجلس المحافظة من حصة تحالف نبني".

وأكد المصدر، ان "التشكيلات المحلية في المحافظات ستحسم مساء اليوم باجتماع كتل الإطار التنسيقي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشف عضو مجلس ديالى الجديد عن تحالف تقدم نزار حامد اللهيبي، عن اتفاق مبدئي لعقد أول جلسة لمجلس المحافظة الجديد خلال الأيام المقبلة بتوافق جميع القوى الفائزة، متوقعا انعقادها نهاية الأسبوع الحالي.

واكد اللهيبي "وجود اتفاق مبدئي على منح رئاسة مجلس المحافظة لتحالف "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي ويمثل السنة، و منصب المحافظ للمكون الشيعي، مستدركاً "التغيرات واردة ".

وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه يوم الإثنين، 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، الأحد، 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.