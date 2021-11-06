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"قوى الدولة" تطرح اسم العبادي كمرشح "توافقي" لرئاسة الوزراء

Category: سیاسة

Date: 2021-11-06T19:08:51+0000
"قوى الدولة" تطرح اسم العبادي كمرشح "توافقي" لرئاسة الوزراء

شفق نيوز/ كشف مصدر في تحالف قوى الدولة الذي يترأسه عمار الحكيم، يوم السبت، أن أسم حيدر العبادي مطروح كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف القوى الدولة الوطنية يدعم تولي حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة"، موضحا أن "العبادي حاليا أصبح مرشحا توافقيا للقوى الشيعية ويحظى بدعم وتأييد قوي من رئيس تحالف القوى الدولة عمار الحكيم لتولي المنصب".

وأضاف، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي (هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض) أكدوا عدم ممانعتهم من تولي العبادي منصب رئيس الوزراء".

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