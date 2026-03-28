قوباد طالباني وأتروشي يدينان استهداف منزل نيجيرفان بارزاني ويحذران من تداعيات أمنية

شفق نيوز- اربيل/ بغداد

دان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد أتروشي، يوم السبت، استهداف منزل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، محذرين من تداعيات أمنية ومطالبين بمحاسبة الجهات المنفذة.

وقال طالباني، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استهداف منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك تطور خطِر وندينه بشدة"، مذكّراً الحكومة الاتحادية بأن "الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت مصدراً للتهديد على استقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق".

وأضاف أنه "إذا لم يتم إيقاف مثيري الشغب فوراً ومعاقبتهم، فأنا على يقين بأنهم سيصبحون غداً تهديداً أكثر خطورة على أرواح وممتلكات المسؤولين والمؤسسات الرسمية في أجزاء أخرى من العراق".

من جانبه، أدان نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي "الاعتداء الغاشم والجبان الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب استهداف الجامعات ومقرات قوات البيشمركة في محافظة دهوك"، واصفاً الحادث بأنه "عمل إجرامي مرفوض وانتهاك صارخ لأمن البلاد واستقرارها".

وأكد أتروشي أن هذه الاعتداءات "لن تمر دون حساب وعقاب"، مشدداً على ضرورة ملاحقة الجناة الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء.

ودعا إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لحماية سيادة العراق والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو مؤسسات الدولة، مؤكداً أن وحدة الصف الوطني تمثل السلاح الأقوى في مواجهة التحديات.

بدورها، دانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "بأشد العبارات الهجوم غير المشروع والجبان الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومناطق أخرى في محافظة دهوك"، معتبرة أن هذه الاعتداءات تأتي "ضمن سلسلة الهجمات العدائية التي تُنفَّذ منذ مدة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان وبث الفوضى وإرباك الوضع العام".

وأكدت الكتلة في بيان صحفي، أن "مثل هذه المحاولات لن تتمكن من النيل من إرادة شعب كوردستان في الحفاظ على كيانه الدستوري"، داعية الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لكشف منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دان استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دهوك، موجهاً بتشكيل فريق أمني وفني مشترك بين بغداد وأربيل للتحقيق في الحادث. كما شدد على منع جرّ العراق إلى الصراع الإقليمي والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.