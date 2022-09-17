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طالباني: إذا ذهبنا كفريق واحد إلى بغداد عندها ليس من المهم من يكون رئيسا للجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-17T12:31:33+0000
طالباني: إذا ذهبنا كفريق واحد إلى بغداد عندها ليس من المهم من يكون رئيسا للجمهورية

شفق نيوز/ أكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، على ضرورة ذهاب الكورد الى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد.

جاء ذلك خلال استضافته على هامش فعاليات الملتقى الاستثماري والاقتصادي الأول في السليمانية.

وحول الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد أجاب طالباني الذي رأس وفود حكومة الإقليم التي زارت العاصمة العراقية عدة مرات للتفاوض في حل تلك الخلافات، "أنا دائما متفائل والفرصة مؤاتية للتوصل الى اتفاق لحل تلك الخلافات ولم نغلق أبواب الحوار ولن نغلقه ابدا".

وأردف بالقول ان العراق يمر حاليا بتجربة خطيرة، وهناك مناقشات عميقة بين الأطراف السياسية كافة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، ومما لا شك فيه فان الكورد هم جزء من هذه العملية والحوارات القائمة".

وأضاف "طالبنا دائما كما حزب الاتحاد الوطني بمناقشة الرؤية السياسية، وأن تكون المناصب أقل أهمية بالنسبة لنا وإذا ذهبنا كفريق واحد الى بغداد، ونقاتل من أجل حقوق اقليم كوردستان والحقوق الدستورية لمجتمعاته ومطالبه واحتياجاته عندها فليس مهما من سيكون رئيسا للجمهورية من سيكون وزيرا للمالية".

كما أشار طالباني إلى أن "من المهم اننا نقاتل سياسيا من اجل رؤية شاملة للعراق، وألّا يكون هذا العراق خطرا على اقليم كوردستان، واعتقد ان هذا سيكون أكبر مكسب لشعب كوردستان".

وحذر من "أن اي حزب كوردستاني يذهب منفردا ويقاتل من اجل مناصبه فإننا لن نفعل أي شيء بل سنحلق ضررا فادحا بقضيتنا التي ما تزال قائمة"، مؤكدا أن "قضية كوردستان تتعرض الى التهديدات وينبغي لنا ان نحدد من أي يمكن درء خطر تلك التهديدات".

وتابع بالقول إن هذه التهديدات لن يتم إحباطها في اربيل أو السليمانية وانما في بغداد والدول الكبرى في المنطقة والعالم".

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