قوباد طالباني بشأن الحوار العراقي الامريكي: داعش لم ينته بعدُ وما زال يشكل خطرا على البلاد

شفق نيوز/ رأى قوباد طالباني نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن تنظيم داعش لم ينتهِ بعدُ ومايزال يشكل خطراً على الاقليم والعراق كافة، وذلك في تعليقه على بدء الحوار الثنائي بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد.

حديث طالباني جاء خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كوردستان المنعقد في مدينة أربيل والذي تستمر أعماله لمدة خمسة أيام.

وقال نائب رئيس وزراء الإقليم خلال الاستضافة، "انا ارى اننا لسنا في مرحلة ما بعد داعش والتنظيم باق ويشكل تهديدا، واغلب البلدان التي تمتلك تمثيلا في العراق واقليم كوردستان يوجد هذا الاعتقاد لديها".

ونوه إلى ان داعش خطر حي يهدد العراق واقليم كوردستان، وان هذا الامر هو السبب في تواجد الدول التي لديها تمثيل عسكري في الاقليم والعراق، مؤكدا أنه من النقاط الرئيسية في بقاء قوات التحالف الدولي خلال المرحلة الحالية هو من اجل مواجهة الإرهاب في الدرجة الاساس.

وأضاف طالباني ان حوارا جديا بدأ بالفعل بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية حول التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، مستدركا القول إن هناك حقيقة أخرى يتعين أن نضعها نصب أعيننا هي ان تنظيم داعش لم ينته بعد وباق ويشكل تهديدا وخطرا على العراق واقليم كوردستان.