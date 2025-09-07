قوائم جديدة.. مصادر مطلّعة: عدد المستبعدين من الانتخابات سيكسر حاجز الألف

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، أن قوائم جديدة لأسماء مرشحين مستبعدين من السباق الانتخابي ستصدر قريباً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مرجّحة ارتفاع المجموع الكلي للمستبعدين إلى ألف مرشح أو أكثر، من بينهم أسماء مهمة.

وأوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "من بين قوائم التي ستشملها قرارات الاستبعاد، أسماءً مهمة، وأن القوائم ستشمل مُبعدين بتهم تزوير وثائق دراسية وآخرين متورطين بقضايا جنائية وغيرها".

ومنذ أن فتحت المفوضية العليا للانتخابات أبواب الترشيح أمام الكتل والأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المنفردين، أصدرت المفوضية العديد من قوائم الاستبعاد لمئات المرشحين لشمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة وآخرين لتورطهم بجرائم وجنح جنائية ولأسباب أخرى.

وكان رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، كشف في وقت سابق، أن عدد المستبعدين من سباق الترشيح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً في آخر إحصائية لقرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس المفوضين.

وأوضح جميل، أن "الاستبعادات صدرت لأسباب متنوّعة، منها شمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، وقيود جنائية أو لكونه متهماً بقضايا تتعلق بالفساد".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.